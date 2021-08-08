Премьер-министра Чехии забросали яйцами

Во время проведения агитационного мероприятия в чешском поселке Пругонице в премьер-министра страны Андрея Бабиша бросили яйцо, сообщает zakon.kz.

Как сообщает издание Zpravy.aktualne, это сделал политический противник премьера из местных избирателей.

Бабиш, возглавляющий правоцентристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), во время предвыборного мероприятия угощал пришедших мягким мороженым, порции которого лично разливал в вафельные стаканчики из автомата, а также подписывал для желающих свои книги.

Около полудня на площади поселка собралось несколько десятков человек, они выкрикивали оскорбления в адрес премьера.

У одного из оппонентов был при себе полиэтиленовый пакет, полный яиц. Пока Бабиш подписывал книги, мужчина стал бросать яйца в чешского премьера.

Полиция задержала бросавшего, в защиту которого выступили несколько других зрителей, полиция задержала самого активного из них.

Сам премьер во время инцидента вместе с охранниками укрылся в ближайшей кондитерской.

Другие протестующие начали блокировать полицейских и мешать их отъезду. Это продолжалось около получаса, а в итоге Бабиш оказался снова в кондитерской.

После инцидента были задержаны еще два активиста.