Глава WhatsApp назвал новую идею Apple "системой слежки"

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт обрушился с критикой на внедряемую в iOS Apple систему, которая будет автоматически сканировать галерею устройства на наличие изображений жестокого обращения с детьми, сообщает zakon.kz.

У себя в Twitter он написал, что считает, что Apple пошла по неверному пути, так как «создала программное обеспечение, которое может сканировать все личные фотографии» на смартфоне пользователя.

I read the information Apple put out yesterday and I'm concerned. I think this is the wrong approach and a setback for people's privacy all over the world.



People have asked if we'll adopt this system for WhatsApp. The answer is no. — Will Cathcart (@wcathcart) August 6, 2021

Глава WhatsApp, которая принадлежит Facebook, считает, что этот софт будет использоваться в интересах компании и властей разных стран





Вместо того чтобы предоставить пользователям возможность жаловаться на запрещённые материалы, Apple разработала софт, который может сканировать все личные фото на вашем телефоне – даже те, которыми вы ни с кем не делились. Это уже никакая не приватность. Уилл Кэткарт

Представитель Apple не согласился с такой трактовкой, отметив, что пользователи могут отключить синхронизацию устройства с облачным сервисом iCloud. Он также сказал, что система обучается только на фотографиях, которые предоставляет Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей, а также ряд других организаций, с которыми сотрудничает компания. Отмечается, что система не может работать по-разному в разных регионах, поскольку она является частью iOS.

Уилл Кэткарт заявил, что компания не планирует интегрировать схожее решение в свой мессенджер.

Мы пользуемся персональными компьютерами уже несколько десятилетий и никогда не сталкивались с глобальным сканированием всех ПК, ноутбуков и смартфонов на предмет незаконного контента. Технологии, созданные в свободных странах, не должны так работать. Уилл Кэткарт