Глава WhatsApp назвал новую идею Apple "системой слежки"

Глава WhatsApp Уилл Кэткарт обрушился с критикой на внедряемую в iOS Apple систему, которая будет автоматически сканировать галерею устройства на наличие изображений жестокого обращения с детьми, сообщает zakon.kz.

У себя в Twitter он написал, что считает, что Apple пошла по неверному пути, так как «создала программное обеспечение, которое может сканировать все личные фотографии» на смартфоне пользователя.

I read the information Apple put out yesterday and I'm concerned. I think this is the wrong approach and a setback for people's privacy all over the world.



People have asked if we'll adopt this system for WhatsApp. The answer is no.