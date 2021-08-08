В ВОЗ предложили называть новые штаммы COVID-19 именами созвездий

Новые варианты коронавируса в будущем могут получать названия в честь созвездий, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Такая мера потенциально может понадобиться, если букв греческого алфавита окажется недостаточно для обозначения. Об этом рассказала эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она сообщила, что в организации уже раздумывают над предстоящей серией названий. Среди поступавших предложений было также использование имен греческих богинь и богов, однако его достаточно быстро отвергли.

Мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями, - отметила Ван Керкхове в интервью изданию Telegraph.

Изначально идея именовать штаммы SARS-CoV-2 буквами греческого алфавита была избрана, чтобы не прибегать к географическим обозначениям. Во Всемирной организации здравоохранения посчитали, что такая практика могла бы быть дискриминирующей по отношению к территориям, где выявляются новые варианты заболевания.