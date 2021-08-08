Финансист раскрыл способы выгодно купить валюту

Финансист в беседе с агентством «Прайм» раскрыл способы выгодно купить валюту, сообщает zakon.kz.

Самая выгодная покупка валюты – на бирже, если же доступа к ней нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего. Для покупки валюты через банк нужно иметь валютный счет, рассказал руководитель управления разработки индексной компании “Бета финансовые технологии” Грайр Саркисян.

При покупке валюты стоит обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий. Надо смотреть, нарастают ли они для доллара относительно менее значимых валют. Кроме того, нужно учитывать цены на нефть.

В настоящий момент падающие цены на нефть еще не до конца отразились на валютном курсе. Хороший точкой для входа будет момент, когда рынок не до конца учёл в номинальном курсе два данных фактора, - заключил финансист.