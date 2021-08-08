Кнопочные телефоны могут повысить безопасность личных данных

Многие люди возвращаются к менее функциональным моделям телефонов, чтобы защитить личные данные, сообщает zakon.kz.

Об этом в беседе с "Прайм" рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Чем умнее устройство, тем проще взломать личные данные человека, которые он когда-либо вводил в телефон даже во время безопасной двухфакторной авторизации, рассказал эксперт.

Старомодные кнопочные устройства не дадут своровать ваше местоположение, фотографии, СМС, информацию о звонках, не будут подслушивать вас для лучшего таргетирования рекламы и для подбора наиболее интересных рекомендаций.

Сейчас достаточно моделей с объемной батареей, на которые можно установить минимум мессенджеров, многие специально прибегают к использованию таких телефонов для повышения безопасности своих данных. Например, эксперты не советуют обсуждать рядом с современным смартфоном финансовые вопросы во избежание утечки данных.