Более 100 000 заражений COVID-19 в сутки зарегистрировано в США

Суточный прирост заражений коронавирусом COVID-19 в США в субботу, 7 августа, преодолел отметку в 100 тысяч случаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Если людей не прививать, прирост заражений может достичь нескольких сотен тысяч человек в сутки, предостерегла руководитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски несколькими днями ранее.

В начале января власти ежедневно регистрировали около четверти миллиона случаев заражения, в начале лета показатель упал до 11 тысяч.

Хотя бы одну прививку от ковида сделали более 70 процентов жителей Соединенных Штатов. Эта цель, поставленная президентом страны Джозефом Байденом, была достигнута с месячным опозданием. Полный курс вакцинации в США прошел каждый второй.

Однако в штатах Алабама и Миссисипи все требуемые прививки сделали менее 35 процентов жителей. При этом в Алабаме свыше 65 тысяч доз вакцины были утилизированы, поскольку власти не смогли до истечения срока годности препарата отыскать достаточного количества желающих привиться.