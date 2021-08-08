Землетрясение магнитудой 4.5 произошло на юго-западе от Алматы

8 августа 2021, 12:33
Фото: zakon.kz.

Ночью 8 августа на юго-западе от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4.5, сообщает zakon.kz.

Землетрясение зарегистрировано в 2:03 Алматинского времени . Эпицентр землетрясения расположен в 744 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикикстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.3.
Магнитуда MPV 4.5.
Координаты эпицентра 38.71° с.ш. 70.37° в.д.
Глубина 30 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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