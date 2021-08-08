Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 9 августа, сообщает zakon.kz.

Циклон с центром над Павлодарской области обусловит неустойчивый характер погоды на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, с которым пройдут дожди с грозами, на севере, северо-востоке - сильные дожди, в отдельных районах ожидаются выпадение града и шквал. На западе и юге страны сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области порывы 25 м/с, ночью в Павлодарской области местами туман.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем - град, шквал.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской области днем местами ожидается гроза, при грозе ветер 18-23 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской, днем в Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангистауской области на большей части сильная жара, на юге области - очень сильная жара, в Западно-Казахстанской области местами сильная сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.