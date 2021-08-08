Врач объяснила, почему витамины могут быть опасны для здоровья

Врач-эндокринолог Елена Жучкова объяснила, какие витамины могут быть опасны для здоровья человека, сообщает zakon.kz.

В интервью агентству "Прайм" эксперт рассказала, что поливитамины наносят меньший вред, так как их состав сбалансирован производителем, но самостоятельный прием монопрепаратов грозит серьезными последствиями.

Особую осторожность нужно соблюдать с жирорастворимыми витаминами А, D, Е, К. Такие витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. А передозировка витаминов А и D переносится особенно тяжело.

Превышение витамина А в организме грозит ухудшением зрения, выпадением волос и деформацией черепа и лица. А чрезмерное количество витамина D в состоянии вызвать патологию плода и болезни костной системы у новорожденных.

Гипервитаминоз Е встречается реже, но тоже вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, чувство общей слабости, диплопию и головные боли. Витамин К в чрезмерных дозах приводит к распаду эритроцитов и анемии.

Передозировка водорастворимых витаминов (группа В, витамин С) возникает при превышении рекомендованной дозы в десятки, а то и сотни раз. Они проще выводятся из организма и меньше накапливаются, чем жирорастворимые витамины.

Эндокринолог добавила, что при выборе витаминного комплекса нужно обращать внимание на состав, где указан процент содержания каждого витамина от суточной нормы потребления.