Американский радиоведущий-антипрививочник умер от ковида

Американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел умер от коронавируса. Перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей прививаться, сообщает zakon.kz.

Ранее Фаррел называл главного инфекциониста страны "обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом", а вакцины считал "мошенничеством", передает Daily Beast.

Фаррел на протяжении долгого времени вел на радио в Уэст-Палм-Бич передачи, в которых критиковал медицинские власти и вакцины. Про вирус ведущий говорил, что он является "выдумкой" демократов, чтобы одурачить республиканцев.

Три недели назад Фаррел попал в больницу с коронавирусом и изменил свое мнение.

Ли Хейр, друг Дика Фаррела, написал на своей странице в Facebok, что решил пройти вакцинацию после смерти ведущего.

Из-за него я сделал укол. Он прислал мне SMS и сказал мне привиться. Он сказал мне, что вирус — не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться, - написал Хейр.