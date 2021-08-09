В США допустили появление устойчивого к вакцинам штамма COVID-19

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в будущем может появиться устойчивый к вакцинам штамм коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В интервью USA Today он отметил, что предотвратить их появление можно, но для этого необходимо увеличить число вакцинированных.

Когда будет вакцинировано подавляющее большинство населения - мы не знаем, каков порог (необходимый процент вакцинированного населения), - вирус исчезнет, нам больше не придется об этом беспокоиться, по крайней мере в этой стране. Если этого не происходит, у вас будет вялотекущий уровень инфекции, который перейдет в осень, будет накладываться на грипп зимой и потом снова вернется весной. директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи

Фаучи ответил и нежелающим делать прививку. В США многие аргументируют свой отказ от прививки тем, что молоды, здоровы и смогут перенести заболевание без серьезных последствий.

Если бы вы жили в вакууме, то такой подход был бы хорошим. Но вы не живете в вакууме. Вы живете в обществе. Если вы становитесь средством передачи вируса от вас кому-то еще, то вы помогаете распространять вирус. директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи

По словам главного инфекциониста, вирус, не побежденный массовой вакцинацией, продолжает мутировать прямо сейчас. И это может привести к плачевным последствиям. Это показывает пример штамма "дельта", который распространяется заметно быстрее других вариантов вируса.