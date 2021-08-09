Военное столкновение России и НАТО допустил МИД Латвии

На белорусско-российских учениях "Запад-2021" могут возникнуть непредвиденные пограничные инциденты с участием сил НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Латвией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом заявил глава МИД прибалтийского государства Эдгарс Ринкевичс.

Стратегические мероприятия пройдут с 10 по 19 сентября. Помимо военных из Союзного государства на них приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран ШОС и ОДКБ.

Разворачивается пограничный кризис, начинаются военные учения у границ стран НАТО. В то же время на нашей стороне — литовской, эстонской, польской — находится больше пограничников и военных соединений, чем обычно. Конечно, все это повышает вероятность инцидентов, — сказал Ринкевичс в интервью Financial Times.

Министр иностранных дел Латвии пояснил, что имеет в виду потенциально опасные "недоразумения, не санкционированные начальством действия".

Он признал маловероятным, что какая-либо сторона может быть заинтересована "в обострении ситуации до полномасштабной военной провокации". Однако, по его словам, в случае возникновения необходимости задействовать четвертую статью устава НАТО (для проведения экстренных консультаций НАТО в случае угрозы безопасности) "соответствующий шаг будет сделан Ригой".