В Казахстане выявили более 640 тысяч случаев коронавируса

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 8 августа 2021 года. Заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает идти на спад. В Алматинской области за сутки число зараженных сократилось почти на сто человек. Также за минувшие сутки 5525 казахстанцев выздоровели от КВИ, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 7671 новый случай заболевания заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1452,

в городе Алматы - 1503,

в городе Шымкент - 565,

в Акмолинской области - 256,

в Актюбинской области - 393,

в Алматинской области - 244,

в Атырауской области - 416,

в ВКО - 230,

в Жамбылской области - 190,

в ЗКО - 111,

в Карагандинской области - 1058,

в Костанайской области - 237,

в Кызылординской области - 205,

в Мангистауской области - 214,

в Павлодарской области - 295,

в СКО - 158,

в Туркестанской области - 144.

Всего в стране подтверждено 641 885 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 5525 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1728,

в городе Алматы - 1204,

в городе Шымкент - 597,

в Акмолинской области - 192,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 343,

в Атырауской области - 259,

в ВКО - 182,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 41,

в Карагандинской области - 197,

в Костанайской области - 76,

в Кызылординской области - 161,

в Мангыстауской области - 119,

в Павлодарской области - 130,

в СКО - 190,

в Туркестанской области - 106.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 525 627 человек.