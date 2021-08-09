В Казахстане выявили более 640 тысяч случаев коронавируса

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в РК на 8 августа 2021 года. Заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает идти на спад. В Алматинской области за сутки число зараженных сократилось почти на сто человек. Также за минувшие сутки 5525 казахстанцев выздоровели от КВИ, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 7671 новый случай заболевания заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 641 885 случаев.
В Казахстане 5525 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 525 627 человек.
Хотите быть в курсе важных новостей?