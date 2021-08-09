Экологи назвали причину неприятного запаха в Актау, сообщает zakon.kz.

По информации Lada.kz, в связи с многократными жалобами жителей на плохое самочувствие из-за неприятного запаха в черте города и повышение сероводорода в воздухе специалисты департамента экологии по Мангистауской области провели оперативный мониторинг. Они выяснили, что отходы на старом полигоне в районе хвостохранилища Кошкар-ата стали причиной неприятного запаха. Территория полигона превратилась в стихийную свалку.

Установлено, что искатели отходов черного металла копают на полигоне, и в результате этого выделяется неприятный запах, который попадает в воздух.

Специалисты провели лабораторный анализ воздуха и зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Стихийные свалки представляют собой эпидемиологическую опасность. Они остаются серьезным источником загрязнения окружающей среды. Смрадный запах разносится ветром на большие расстояния и отравляет все живое в радиусе нескольких километров. Вдыхаемый воздух может привести к отравлению людей. Отсюда и бесконечные жалобы. Эти участки токсичны и опасны для здоровья человека. Что же касается добытых металлов, то они могут быть непригодными, - сообщили экологи.