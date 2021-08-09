Эксперты: альтернативные табачные продукты должны регулироваться с учетом научных данных

Рядовое обсуждение внутренних вопросов техрегламента на никотинсодержащую продукцию грозит превратиться в широко дискутируемую тему. В Казахстане сложилась ситуация, когда на рынке реализуются такие никотинсодержащие устройства, как вейпы, электронные сигареты и системы нагревания табака, но никаких требований к их безопасности сегодня не предъявляется. Необходимость отрегулировать этот вопрос, разработав и приняв национальный технический регламент, в правительстве РК в принципе готовы и даже провели ряд консультаций на эту тему. Но против разработки техрегламента выступает местная коалиция "Казахстан, свободный от табачного дыма", которая направила по этому поводу открытое письмо вице-премьеру РК Роману Скляру.

В свою очередь экспертное сообщество сторонников концепции снижения вреда от факторов риска неинфекционных заболеваний оспорили позицию антитабачников, отметив, что Казахстану необходимо ставить национальные интересы в приоритет и снижать вред от курения доступным и научно обоснованным способом. Они обратились в правительство с официальным письмом, требуя принять во внимание научные исследования и содействовать принятию технического регламента, который бы заложил основы госрегулирования новой никотинсодержащей продукции.

Общественники в области здравоохранения отмечают, что потребление никотина путем курения является одним из основных рисков развития рака легких, хронической обструктивной болезни легких и эмфиземы. Но при этом курение обусловлено никотиновой зависимостью, поэтому не каждый курильщик в состоянии отказаться от вредной привычки.

В этой ситуации никотинсодержащая продукция, потребляемая иным от курения способом, является приемлемым инструментом снижения вреда для здоровья человека. На наш взгляд, никотинсодержащая продукция имеет научно обоснованный потенциал снизить вред от курения. Однако потенциал снижения вреда может быть обеспечен только путем принятия более строгих технических требований по сравнению с сигаретами, - говорится в обращении на имя вице-премьера Скляра, подписанном председателем Национальной ассоциации по снижению вреда факторов риска для здоровья человека "Денсаулык" Бахыт Туменовой, президентом Национальной ассоциации Primary Health Care Толебаем Рахыпбековым и другими членами рабочей группы.

Проект техрегламента как раз и предусматривает жесткие требования к никотинсожержащей продукции - они предъявляются по содержанию 9 приоритетных вредных веществ по списку ВОЗ (CO, NO, NOx, формальдегид, ацетальдегид и прочее), в то врем как по сигаретам речь идет только о трех вредных веществах (смола, никотин и монооксид углерода).

Согласно многочисленным научным источникам, которые есть в свободном доступе на большинстве языков мира, содержание приоритетных вредных веществ по списку ВОЗ в аэрозоле никотинсодержащей продукции существенно меньше, чем в дыме традиционных сигарет. Эти данные подтверждены выводами ведущих мировых научных организаций, в частности Американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - FDA и Министерством здравоохранения Великобритании. Однако в реальности не все производители могут обеспечить образование меньшего количества вредных веществ, так как для этого необходимы дорогостоящие научные исследования и инновационные решения. Именно поэтому задача технического регламента в том, чтобы регламентировать производство и состав продукции, и тем самым обеспечить защиту здоровья потребителя, одновременно исключая оборот на рынке продукции, которая не соответствует этим строгим требованиям.

С курением в мире активно борются уже не один десяток лет, отмечают казахстанские эксперты, однако исключительно запретительная политика ВОЗ не привела к существенному сокращению курящего населения, которое, по их же данным, к 2025 году так и останется на уровне 1,1 млрд человек.

Мы находим дальнейшую эскалацию изложенной позиции сторонниками антитабачного движения крайне отрицательной, поскольку она игнорирует принцип снижения вреда и направлена на борьбу с продуктом, который может стать действенным инструментов в борьбе с эпидемией курения, - резюмируют в своем отрытом письме вице-премьеру члены Рабочей группы по снижению вреда факторов риска неинфекционных заболеваний.

Стоит отметить, что в правительство и парламент РК обратились и другие авторитетные организации и ассоциации, например, Национальная лига по защите прав потребителей Казахстана, Ассоциация производителей и импортеров алкогольной и никотиносодержащей продукции "QazSpirits" и Национальная индустриальная палата Казахстана, которые также считают, что контроль над присутствием новых никотинсодержащих устройств на рынке Казахстана необходим.