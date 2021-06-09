Эксперт рассказала о ценности светского государства

Старший преподаватель кафедры религиоведения и культурологии КазНУ им. аль-Фараби Карыбаева А.Н рассказала о ценности светского государства, сообщает zakon.kz.

В условиях современного казахстанского общества и его развития, есть необходимые запросы на актуализацию традиционных ценностей, как культурных, так и духовных. Роль религии в последние годы очень возросла и данный процесс касается всех слоев казахстанского общества. Устойчивая динамика роста количества верующего населения явное подтверждение увеличения числа верующих, описываемый процесс не может оставаться без наблюдения со стороны государства, - сказала она.

Казахстан является поликонфессиональным и полиэтническим государством, с богатым культурным и этническим многообразием. Казахстанское общество уникально, ведь именно в нашем государстве светские права и свободы, являются гарантом равенства и толерантности для всех религий и конфессий. В Конституции содержится статья 1: "Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы".

Соответственно, светское государство – это страна с устройством, где религия отделена от государственной власти.

Светские ценности - это ценности, к которым мы можем отнести свободу слова, вероисповедания, выбора и другие.

Светские ценности зачастую тесно переплетаются с принципами секуляризма.

Светские ценности перенимают у традиционных ценностей, такие права, как: свобода, достоинство человека, права человека и много других правовых возможностей. Либеральные ценности стремятся преобразить традиционные ценности, зачастую полностью меняя их изначальную идею и содержание.

Светские ценности во главу принципов взаимодействия общества и индивида, государства и индивида ставят рационализм, свободу индивидуальности, право на свободу мысли, частичный или полный отказ от религиозных ценностей, которые связаны с традиционными правилами и моралью.

Светские ценности активны, быстро распространяются и имеют поддержку в широких массах, так как устраивают множество групп людей.

Светские ценности отстаивают частное право, абсолютную свободу выбора человека, данные принципы не всегда принимаются верующими людьми.

По ее словам, религиозные ценности – это ценности, обусловленные верой в сверхъестественное и возможностями непосредственного общения с ним, направленные на осуществление высшего смысла жизни человека, не сводимого к его биологическому существованию. Система религиозных ценностей иерархична: самое ценное – Бог, человек – любимое творение Бога. Выполняя заповеди Божьи, человек приближается к нему, в некотором смысле уподобляется Ему. Бог помогает человеку на этом пути – дает способы духовного развития. Ценности религии устойчивы, стабильны и абсолютны.

В Казахстане проживают представители более 100 этносов и 18 религиозных конфессий. Межрелигиозное единство, поддерживаемое всеми конфессиями – является важнейшей частью нашего общества и результатом правильной государственной политики. Ислам ханафитского мазхаба является преобладающей религий, второй по численности приверженцев является Русская Православная церковь (РПЦ). Многовековую историю на территории Казахстана имеет Римская Католическая церковь. Стоит отметить, Протестантские течения, иудаизм, буддизм, которые свободно и открыто занимаются религиозной деятельностью и активно осуществляющие миссионерскую деятельность новые религиозные движения. В той же мере, в Республике Казахстан есть запрет на создание политических партий по религиозной принадлежности.

О терроризме и экстремизме говорят на самых высоких площадках, начиная от Совета безопасности ООН и до региональных организаций. Принятие радикальной идеологии приводит к росту насилия, к распространению в регионе Центральной Азии феномена "иностранных боевиков-террористов", и совсем недавно мы являлись одними из мировых лидеров, так как в горячие точки выехало от 5 до 10 тыс. граждан государств региона. Мир и спокойствие, гражданское согласие, религиозная терпимость, равноправное участие представителей различных культур в жизни общества - эти принципы легли в основу нашей национальной политики за годы независимости государства и обеспечили отличительную черту Казахстана в мировом сообществе. Политика межконфессионального и межэтнического согласия Республики Казахстан – это сложное политическое явление, охватывающее все стороны деятельности казахстанцев. В связи с этим следует подчеркнуть, что самостоятельность каждой национальности Казахстана определяется различием их исторического, религиозного развития как в плане социально-экономическом, так и с точки зрения их государственного определения, - сказала Карыбаева.