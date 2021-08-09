Названы симптомы постковидного синдрома

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков назвал симптомы постковидного синдрома, сообщает zakon.kz.

Постковидный синдром - совокупность различных симптомов, так или иначе связанных с перенесением коронавирусной инфекции. Их может быть очень много, потому что COVID-19 разносится с потоком крови во все органы.

По его словам, из-за того, что коронавирус поражает эпителий сосудов, он разносится с потоком крови во все органы системы, поэтому симптоматика проявляется в тех областях, на которые пришелся удар инфекции.

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Обострение симптомов может появляться по правилу "где тонко, там рвется". То есть, если у человека уже было какое-то хроническое заболевание или состояние, вероятность того, что это состояние или заболевание обострится после коронавируса, намного выше, - сказал "Известиям" Поздняков.

Симптомы могут быть очень разные:

сильные головные боли, которые длятся в течение нескольких месяцев;

усталость;

нарушения инверсии сна.

Также могут быть проблемы с легкими, неполное восстановление дыхательной нервной системы.

К постковидному синдрому относятся разные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта:

проблемы с кишечником,

печенью,

поджелудочной железой.

По словам врача, проявляются эти проблемы дисфункциями переваривания пищи и болевыми ощущениями.

Все, что угодно: тромботические проявления, например. Очень нередкое проявление постковидного синдрома - обострение хронических заболеваний лорорганов - носоглотка и пазухи, обострение гайморитных заболеваний, - добавил специалист.

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