"Дельта-штамм" может стать конечной точкой вируса – профессор

В будущем, COVID-19 будет лишь еще одной "простудой", сообщает zakon.kz.

Об этом заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер, сообщает lenta.ru.

В статье журнала The Spectator опубликовано, что SARS-CoV-2 никуда не денется и, вероятно, будет неоднократно заражать человечество. Также профессор считает, что об этом свидетельствует и то, что после отмены карантина, ежедневный прирост числа заболевших в Великобритании вскоре начал снижаться.

Пол Хантер предсказал, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и инфекциями. Согласно результатам исследования, симптомы COVID-19 будут постепенно приближаться к тем, что наблюдаются у заболевших коронавирусом в легкой форме. Так, уже сейчас, "дельта-штамм" чаще всего проявляется болью в горле и насморком.

Новые штаммы чреваты проблемами – они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что "дельта-штамм" может стать конечной точкой вируса, – полагает Хантер.

Вследствие чего, худшая часть пандемии уже позади, по крайней мере, в Великобритании, полагает профессор. Но населению, в любом случае, потребуется ревакцинация.

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