Аким СКО привился от коронавируса

9 августа 2021, 15:41
Фото: instagram.com / qumaraqsaqalov

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов привился от коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом аким области сообщил на своей странице в соцсетях.

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Публикация от Qumar Aqsaqalov (@qumaraqsaqalov)

Я переболел коронавирусом весной этого года. Определенное время прошло, поэтому врачи рекомендовали пройти вакцинацию. Чтобы не болеть, я и моя семья приняли решение получить вакцину. Вчера мой сын привился, завтра жена будет вакцинироваться. Сегодня я получил первый компонент вакцины "Спутник V". Призываю всех вакцинироваться, это самый эффективный способ по борьбе с опасным вирусом. Не болейте! - написал глава региона.


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