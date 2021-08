Женщины с бородой - в WhatsApp появятся новые смайлики

В популярном мессенджере WhatsApp добавят новые смайлики, передает zakon.kz.

Новые значки эмодзи, как пишет РИА Новости, замечены в бета-версии мессенджера.

По данным портала WABetaInfo, среди десятков новых смайликов можно найти новые выражения лиц, парные смайлики, изображения женщин с бородой и многое другое.

???????? WhatsApp for iOS users can already access these new emojis following Apple's iOS 14.5 update back in April 2021.https://t.co/QmRvaKNeix