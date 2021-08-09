Мелодия в поддержку - алматинка посвятила произведение народу Турции

Жительница Алматы поддержала народ Турции в связи с пожарами, сообщает zakon.kz.

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Видеоролик она разместила на своей странице в Instagram.

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Турция всегда была страной, готовой поддержать и прийти на помощь Казахстану. На данный момент народ Турции переживает нелегкие времена. Я не смогла остаться равнодушной ко всей этой ситуации, и решила поддержать братьев и сестер (народ Турции. - Прим. ред.) своим исполнением, - написала алматинка.

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С конца июля в Турции на большой площади горят леса. Пострадали сотни человек, есть жертвы. Леса горят неподалеку от мест массового отдыха - Антальи, Алании, Бодрума. Последствия пожаров стали катастрофическими для страны.

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