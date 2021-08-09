Шутка 19-летнего жителя Усть-Каменогорска обернулась штрафом

В Усть-Каменогорске оштрафуют шутника, который вызвал полицию из-за якобы ножевых ранений, сообщает zakon.kz.

В Усть-Каменогорске 19-летний житель позвонил в полицию и сообщил ложную информацию, что у него два ножевых ранения в области живота. Однако при проверке данный факт не подтвердился. Как выяснилось, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения сообщил, что у него ножевые ранения - для ускорения приезда скорой медицинской помощи. пресс-служба Департамента полиции Восточно-Казахстанской области

В итоге полиция составила административный протокол в отношении "шутника" по ст. 438 ч. 1 КоАП РК "Заведомо ложный вызов специальных служб".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц в размере 30 МРП. пресс-служба ДП ВКО

МРП с 1 января 2021 года - 2917 тенге.