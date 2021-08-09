Лукашенко ответил, может ли Беларусь войти в состав России

Александр Лукашенко высказался по поводу возможного вхождения Беларуси в состав России. По его мнению, это бы добавило Москве головной боли, сообщает zakon.kz.

Мы — суверенное и независимое государство. Наши люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми. Когда я слышу эти намеки (о вхождении) в состав России, я всегда думаю головой Путина: что, еще одна головная боль нужна России? Нет. - сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом", трансляция которого ведется на YouTube-канале агентства "Белта".

По его словам, главное условие взаимодействия стран — равноправие обеих сторон. Он также отметил, что тесный контакт россиян и белорусов сохранился даже во время пандемии.

Если вы говорите об интеграции, то, может, мы и будем одним государством. Может, мы будем в составе России, может, Россия будет в составе Беларуси. Кто его знает, как повернется дело. президент Беларуси Александр Лукашенко

Как рассказал Лукашенко, две страны подготовили 31 дорожную карту по интеграции, но от одной из них решили сразу же отказаться.

Россия и Беларусь в декабре 1999 года заключили договор о создании Союзного государства. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. В то же время и Россия, и Беларусь сохраняют суверенитет, территориальную целостность и свое государственное устройство. Переговоры по углублению интеграции двух стран возобновились в 2019 году.

Обе страны последние несколько лет пытаются согласовать "дорожные карты" по экономической интеграции двух стран. Премьер Беларуси Роман Головченко в июле заявил, что в союзных программах осталось согласовать технические моменты.

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