Победителю акции "получи вакцину - выиграй квартиру" Кайрату Косаеву вручили ключи от квартиры

На прошлой неделе в Мангистау были объявлены результаты акции "Получи вакцину - выиграй квартиру". Согласно результатам, Кайрат Косаев, 1994 года рождения, выиграл 2-комнатную квартиру в 38 микрорайоне, сообщает zakon.kz.

Новый дом построила строительная компания "K7 Group".

По словам победителя, он получил прививку не для участия в розыгрыше, а в целях защиты своего здоровья и общества. Он призвал население региона серьезно отнестись к эпидемиологической ситуации и пройти вакцинацию.

Большое спасибо организаторам. Я не могу поверить, что это правда. Когда принимал участие в розыгрыше, не верил, что выиграю. Я счастлив. До сегодняшнего момента у меня не было собственного дома. Теперь я планирую перевезти своих родителей в новую квартиру. Кайрат Косаев

Напомним, данная акция длилась полтора месяца. Около 40 человек получили ценные подарки.