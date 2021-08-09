"ВКонтакте" внедрила реакции, как в Facebook

Социальная сеть "ВКонтакте" начала тестировать альтернативу кнопке лайк, которая позволит пользователям выразить свое отношению к посту или комментарию более эмоционально окрашенными "реакциями", сообщает zakon.kz.

Ранее датамайнеры (специалисты по работе с данными) из сообщества "Багосы" обнаружили в JavaScript файлах соцсети код аналога реакций из Facebook, передает "Код Дурова".

Новая функция уже доступна некоторым пользователям в веб-версии и мобильном приложении "ВКонтакте".

Функция появилась через пять лет после аналогичной у Facebook. Тогда соцсеть заменила обычные лайки на реакции - это несколько смайлов, с помощью которых пользователи могут "оценивать" публикации. Нововведение прижилось и распространилось на другие соцсети, в 2017 его стали использовать "Одноклассники", а сегодня аналогичную функцию ввел Вконтакте.

В набор вошли шесть анимированных эмодзи: красное сердечко ("Нравится"), "Смешно", "Ого!", "Восторг", "Печаль" и "&$#%!".

По словам разработчиков, их давно просили сделать дизлайки, но они решили, что одного противовеса классическому лайку будет недостаточно.

Под каждым постом все так же показывается иконка-сердечко, только теперь она не ставит лайк, а открывает список реакций. На смартфоне для этого нужно нажать сердечко пальцем, а на компьютере - навести на кнопку курсор мыши и выбрать нужную реакцию.