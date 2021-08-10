Почти полмиллиона человек оказались в зоне бедствия из-за ливней в Китае

Свыше 440 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей, обрушившихся на китайскую юго-западную провинцию Сычуань, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Ливни обрушились на провинцию Сычуань шестого августа. Сильнее всего за это время пострадали города Бачжун, Ганьцзы, Дачжоу, Лучжоу, Мяньян и Наньчун.

Более 440 тысяч человек пострадало от наводнений в шести городах провинции.

В безопасные районы экстренно эвакуированы около 81 тысячи человек.

Стихия прежде всего нанесла удар по городам Бачжун, Нагчун, Дачжоу. Были затоплены дороги, уровень воды в реках на несколько метров превысил критические отметки. Отмечается, что рекордное количество осадков объемом в почти в 425 мм было зафиксировано на гидрометрической станции в уезде Иншань.