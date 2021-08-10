Взорвавшиеся наушники убили человека

В индийском штате Раджастан произошел трагический случай. От взрыва наушников погиб 28-летний мужчина Ракеш Кумар Нагар, сообщает zakon.kz.

Взрыва мужчина не пережил, в качестве предварительной причины смерти медики называют остановку сердца, передает The Times of India.

Сами наушники были подключены к смартфону, который в этот момент находился на зарядке.

Очевидцы говорят, что непосредственно перед взрывом в наушнике появился яркий свет. Причина возгорания не выяснена, но можно предположить, что аккумулятор оказался некачественным и деформировался, что вызвало сильный нагрев находившихся в нем химических веществ и взрывную реакцию с громким хлопком.

Какого бренда были наушники, неизвестно. Однако кто-то рассказал, что такие устройства можно купить задешево на заправке.

Стоит отметить, что подобное случается и с наушниками известных фирм. Несколько лет назад у женщины взорвались наушники Beats на рейсе Пекин — Мельбурн. Еще один случай произошел во Флориде — мужчина увидел, как из модуля его Apple AirPods идет дым, после этого наушник взорвался.