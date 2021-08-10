Развод опустил Гейтса на пятое место в списке самых богатых людей

После развода с женой основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте журнала.

Это произошло после того, как Гейтс передал бывшей супруге ценные бумаги на общую сумму около $5,6 млрд.

В настоящее время состояние основателя Microsoft оценивается в 129,6 млрд долларов. Вследствие развода Гейтс уступил четвертую позицию Марку Цукербергу, пропустив основателя Facebook вперед. Сейчас Марк Цукерберг владеет состоянием на сумму в 130,3 млрд долларов.

Супруги Гейтс объявили о планах по разводу в начале мая. Они были женаты с 1994 года. СМИ сообщали, что причиной развода могли стать контакты миллиардера с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. Кроме того, по данным СМИ, Гейтс несколько лет состоял в отношениях с сотрудницей Microsoft, будучи женатым. Утверждалось, что он приглашал сотрудниц компании и благотворительного фонда на свидания.