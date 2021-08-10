Сомнолог рассказал о способе борьбы с бессонницей

Врач-сомнолог назвал в интервью Общественной службе новостей главное средство борьбы с бессонницей, сообщает zakon.kz.

Бессонница у людей может возникать по разным причинам. Самые распространенные — это стресс, тревога и перегрузка, - рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Для нормализации сна первым делом следует заняться его режимом. Различные пищевые добавки, соки и чаи являются лишь вторичными способами для устранения бессонницы.

Для улучшения сна можно делать все, что угодно <...> но на сам сон это все будет влиять очень мало, пока человек не решит самой главной проблемы — не избавится от тревожных состояний, стрессов и перегрузок, мешающих уснуть, — сообщает Кудинов.

Пробуждение и отход ко сну должны быть регулярными. Однако если соблюдены все условия, а сон по-прежнему беспокойный, врач советует принимать валерьянку.