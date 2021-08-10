В Китае более 150 тыс. жителей были эвакуированы из-за мигрирующих слонов

Стадо из 15 слонов начало мигрировать из Моцзян-Ханийского автономного уезда в апреле 2021 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По мере приближения животных к населенным пунктам, местных жителей временно эвакуировали.

За гигантами вели наблюдение как с земли, так и с воздуха, при помощи беспилотников. По ходу передвижения стада для слонов оставляли корм. В итоге, как отмечает агентство, слоны за 110 дней путешествия съели 180 т приготовленной для них еды.

Всего для сопровождения слонов были задействованы более 25 тыс. полицейских, 973 беспилотника, более 15 тыс. автомобилей скорой помощи, а около 150 тыс. человек эвакуированы.

Ущерб от такого слоновьего тура, по предварительным оценкам, составил миллионы долларов. При этом убивать, перевозить и даже трогать животных было строжайше запрещено, поскольку в Китае они охраняются на высшем государственном уровне.