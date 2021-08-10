Как достичь мира на Корейском полуострове, рассказала сестра Ким Чен Ына

Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Для того, чтобы на Корейском полуострове воцарился мир, прежде всего, следует выводить с него развернутые в Южной Корее агрессивные вооруженные силы и военное оснащение США. Пока американские войска дислоцируются в Южной Корее, ключевая причина периодического ухудшения обстановки на Корейском полуострове ни за что не будет устранена, - говорится в опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) заявлении сестры лидера КНДР и заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

КНДР, по ее словам, уже не раз заявляла, что будет относиться к США по принципу "сила в ответ на силу", "добро за добро".