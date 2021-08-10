Жара в июле побила многолетние максимумы в Казахстане - синоптики

В Казахстане июль 2021 года побил все рекорды по жаре. Об этом сообщили казахстанские синоптики, передает zakon.kz.

В июле две интенсивные волны тепла привели к новым температурным рекордам, были перекрыты многолетние максимумы. В первой декаде месяца по Казахстану дневная температура воздуха достигала отметки +35+47 градусов. Так, к примеру, 7 июля на метеорологической станции Кызылорда (Кызылординская область) была зафиксирована самая высокая температура воздуха +46,5 градуса, тем самым был перекрыт рекорд 1975 года, когда 20 июля температура воздуха достигала отметки +46 градусов. Другая волна тепла пришлась на первую половину третьей декады, когда на всей территории Казахстана температура воздуха повышалась до +34+44 градусов. Так, в Туркестане 25 июля было +44,1 градуса. Этот показатель превысил предыдущий рекорд этого дня в 2017 году (+42,5 градуса). РГП "Казгидромет"

Также, по данным синоптиков, в отдельные дни июля были обновлены и рекорды минимальных температур воздуха, которые были зафиксированы в середине второй декады и в конце месяца на севере, северо-западе и в центре Казахстана. К примеру, на метеорологической станции Рузаевка (Северо-Казахстанская область) ночью 29 июля температура воздуха составила +5,3 градуса, в результате обновился предыдущий рекорд этой ночи, который составлял +7,7 градуса в 2020 году.

Кроме того, в июле, помимо температурных рекордов, наблюдались и неблагоприятные погодные условия, такие как сильный ветер, шквал, градовые и грозовые явления, сильный дождь. В течение месяца часто по республике наблюдался порывистый ветер 15-28 м/с, а в отдельных районах он достигал критериев стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ) 30-37 м/с на метеорологической станции Достык, Есик, Уштобе (Алматинская область). 7-8 июля на метеорологической станции Актобе (Актюбинская область) отмечался очень сильный дождь 54,7 мм (при норме за месяц 30 мм), на метеорологической станции Уштобе (Алматинская область) выпал град диаметром 20 мм, по размерам достигший критериев СГЯ. На метеорологической станции Акжол (Павлодарская область) был зафиксирован шквал со скоростью ветра 36 м/с, продолжительностью 6 минут. РГП "Казгидромет"

Как уточнили синоптики, в Нур-Султане в 2021 году самая высокая температура воздуха зафиксирована 4 июля - столбики термометров достигали отметки +37,8 градуса, что перекрыло предыдущий рекорд этого дня в 1997 году тогда температура воздуха составляла +37,5 градуса.

Осадков за месяц выпало 44,3 мм (89% от нормы), при норме за месяц 50 мм. РГП "Казгидромет"