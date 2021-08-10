Минюст США может снять гриф "секретно" с дела о терактах 11 сентября

Министерство юстиции США проведет ревизию документов, которые имеют отношение к трагедии. Это решение приурочено к 20-й годовщине терактов 11 сентября, сообщает zakon.kz.

Как сообщает Ren.tv, ведомство намерено установить, с каких документов уже можно снять гриф секретности. Как заявил президент США Джо Байден, он разделяет стремление чиновников поделиться с обществом неизвестными подробностями крупнейшего теракта в истории человечества, комментируя слова министра юстиции о ревизии документации.

Семьи погибших заявили, что выступят против участия Байдена в памятных мероприятиях, посвященных годовщине терактов, если тот не рассекретит документы. Жители США утверждают, что в данных бумагах может быть важная информация о причастности властей Саудовской Аравии к захватам самолетов, которые впоследствии врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке. Один из захваченных самолетов протаранил Пентагон.

Конгрессвумен Тулси Габбард потребовала полностью установить роль Саудовской Аравии в трагических событиях 2001 года. Она считает, что власти могут "покрывать" Эр-Рияд по этому вопросу. При этом Габбард не стала уточнять, о какой именно информации идет речь.

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Тем не менее, поздние расследования не обнаружили доказательств того, что верхушка Эр-Рияда поддерживала организаторов теракта. Саудовская Аравия отрицала участие в нападениях, хотя 15 из 19 угонщиков самолетов являлись гражданами королевства. Считается, что руководил группой угонщиков самолетов египтянин Мохаммед Атта.

11 сентября 2001 года произошла серия из четырех координированных терактов, совершенных смертниками в США. В результате терактов погибли почти 3 тыс. человек. Согласно официальной версии, атаки совершили члены организации "Аль-Каида" (организация, запрещенная в Казахстане и ряде стран).