Мурат Ауэзов: Если каждый польет одно дерево, мы не потеряем себя

Аномальная жара не отпускает город, и он задыхается от жажды. Вчерашний пожар близ Алматы, к счастью, не приведший к катастрофе и быстро локализованный, только подтверждает это. Прародина яблок засыхает. Поэтому газеты "Вечерний Алматы", Аlmaty aqshamy, сайты Vecher.kz и Аlmaty-akshamy.kz продолжают свой челлендж "Просто добавь воды", проходящий под лозунгом "Жизнь деревьям мегаполиса - присоединяйтесь!", передает vecher.kz.

Полив ведется акиматом, но неравнодушная общественность также вносит свой вклад, так как зеленый фонд города важен для всех.

10 августа акцию подхватил и передал другим видный общественный деятель, культуролог, писатель Мурат Ауэзов.

Любая идея живет через конкретных людей, любое доброе дело живет за счет тех, кто его создал и воодушевлен им. Городские газеты делают доброе дело. Я 80 лет живу на этой земле и имею право говорить об этом. Алматы всегда славился своей зеленью, арыками, клумбами, фонтанами, так давайте не дадим этому умереть. Алматинцы, не поленитесь, полейте каждый свое дерево, - призывает Мурат Ауэзов.

Понятие дерева - одна из волнующих тем, которая входит в сознание человека с древнейших времен. Любовь и уважение к нему проходят через призму времени, через эпосы, легенды, литературные произведения, ремесла и произведения искусства всех народов нашей планеты. Например, в даосских монастырях считалось, что по тому, как там растет дерево, можно определить степень наполнения их духовной жизни. Если они растут хорошо, прямо, с хорошими ветвями и кроной, значит, атмосфера в монастыре хорошая.

Казахи говорят "шежере" - родословная. У дерева это годовые кольца, по которым можно многое узнать о его жизни, как и по родословной человека. Веками они несут эту информацию вместе. Деревья - это память всего живого.

Не первый год по всей земле бушуют пожары. Горят священные земли - это большой грех и самоубийство для цивилизации. Перед тем как сгорят все леса, умрет наше сознание, и люди перестанут быть теми, кем были созданы. Мы, казахи, считаем, что у нас нет больше Родины, кроме нашей земли, а у деревьев в этом космическом, планетарном масштабе нет Родины, кроме Земли. Поэтому я вспоминаю строки Николая Гумилева - "На ласковой Земле, сестре звездам, мы - на чужбине, а они - в отчизне", - рассказал ученый.

Корни, ствол, ветви и листья деревьев - это символ рода человеческого, а сегодня мы рубим свои корни, и природа не будет терпеть это бесконечно. Дерево - это священный дар человеку, который дан ему, чтобы не потерять себя. Если каждый польет одно дерево, мы не потеряем себя. Присоединяйтесь!

Важную значимость экоакции в масштабах всего города ранее отметили председатель Союза журналистов РК Сейтказы Матаев и гендиректор MedRemZavod Арыстанбек Джумагулов. Они с радостью поддержали нашу инициативу и вместе со своими сотрудниками обеспечивают полив зеленых насаждений мегаполиса.

Напомним, в эти на редкость засушливые для мегаполиса дни сотрудники редакций газет "Вечерний Алматы" и "Алматы ақшамы", сайтов Vecher.kz и Аlmaty-akshamy.kz отправились поддержать саженцы на Аллее журналистов по проспекту Абая, обеспечив их живительной и спасительной влагой.

Свой челлендж по поливу деревьев "Вечерка" передала коллегам из газет "Новое поколение", "Алматы акшамы" - газете "Қазақ үнi".