Уголь подорожает в Казахстане – МИИР РК

В МИИР РК рассказали, почему уголь обойдется потребителям дороже, чем в прошлом году, сообщат zakon.kz.

Государство не регулирует ценообразование при наличии в отрасли рыночных отношений. Добыча угля к монопольной деятельности в Казахстане не относится. Поэтому уголь отгружается на энергетические предприятия по отпускным ценам разрезов, а основной объем угля для коммунально-бытовых потребителей и населения реализуется посредством товарной биржи, – сообщили в ведомстве.

В 2021 году протоколом Биржевого комитета утверждены секционные правила по реализации коммунально-бытового угля через товарные биржи. Новые правила призваны помочь сформировать объективные рыночные ценовые индикаторы (не монопольно высокие для потребителей и не невыгодно низкие для поставщиков).

По новым правилам, 10% от угольной потребности области, региональные операторы получат через товарную биржу напрямую. В целях исключения посредников. Оставшиеся 90% угля, угледобывающие компании вправе реализовывать на своих условиях – прямые контракты, биржевые торги. Однако цены и на этот объем будут находится на контроле у антимонопольного органа.

Тем не менее, специалисты МИИР РК признают, что уголь обойдется потребителям дороже, чем в прошлом году.

Проведенный анализ затрат предприятий, который влияет на рост цен на угольную продукцию, подтвердил, что у производителей выросли тарифы на электроэнергию, взрывчатые вещества и ГСМ (до 24%), а запасные части на шахтное оборудование в 1,6 раза. В среднем на 8-18% повысилась и заработная плата на разрезах, – заключили в ведомстве.

В министерстве отметили, что угольная отрасль не субсидируется государством, поэтому, рост производственных затрат напрямую скажется на стоимости угля для конечных потребителей. По оценкам аналитиков, в зависимости от марки, можно ожидать рост цен в тенге за тонну угля на уровне от 9,9% до 24%.