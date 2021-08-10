Умерла участница чемпионата мира среди юниоров в Нур-Султане велогонщица Оливия Подмор

Новозеландская велогонщица Оливия Подмор умерла после жалоб на стресс при соревнованиях, передает zakon.kz.

Ранее она опубликовала в Instagram пост, в котором написала о трудностях выступления на высшем уровне и сожалела о том, что не попала на Олимпийские игры в Токио. Позднее пост был удален.

Чувство победы неповторимо, но точно так же неповторимо и ощущение после поражения, непопадания в состав сборной, травмы, - цитирует lenta.ru пост Подмор.

Как сообщает издание, спортсменка умерла 9 августа в Кэмбридже. Причины смерти не уточняются.

В 2015 году Подмор завоевала "серебро" и "бронзу" на чемпионате мира UCI по велосипедному спорту на треке среди юниоров в Нур-Султане. На Олимпиаде-2016 спортсменка не сумела преодолеть квалификационный раунд. В 2017 году она стала чемпионкой Новой Зеландии в кейрине.