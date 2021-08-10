На двух улицах в Алматы закроют проезд

10 августа 2021, 14:15
Фото: Zakon.kz

Проезд по двум улицам в Алмалинском районе Алматы закроют на время реконструкции теплосетей, сообщает zakon.kz.

С 12 августа по 25 сентября будет ограничено движение автотранспорта в Алмалинском районе Алматы по улице Досмухамедова (от улицы Жамбыла до улицы Шевченко) и по улице Шагабутдинова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Жамбыла), - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности во время реконструкции магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названных уличных сегментов.

Горячая вода в дома будет подаваться по временному трубопроводу.


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