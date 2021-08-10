Мы должны пропагандировать произведения Абая за рубежом - Токаев

Казахстан должен пропагандировать произведения Абая не только внутри страны, но и за рубежом. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает zakon.kz.

Сегодня День Абая. Мы возвеличиваем великого сына нашего народа, потому что все его творчество вобрало в себя наше национальное бытие, менталитет и мировоззрение. Мы должны пропагандировать произведения Абая не только внутри нашей страны, но и за рубежом.