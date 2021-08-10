Спортивных чиновников осудили в ВКО

Спортивных чиновников осудили в Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области осужден экс-руководитель Управления Комитета по делам спорта и физической культуры Х. за получение взятки в значительном размере (ст. 366 ч. 2 УК), экс-заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры "О" за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 361 ч. 4 п. 3 УК), экс-руководитель ТОО "Б" за мошенничество (ст. 190 ч. 4 п. 2 УК), - сообщили в пресс-службе СМУС по ВКО.

Экс-заместитель председателя Комитета "О" и экс-руководитель ТОО по предварительному сговору похитили бюджетные средства в общей сумме 354 112 947 тенге, путем подписания фиктивных актов выполненных работ, выделенные на строительство учебного корпуса на 300 мест РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в Риддере.

Кроме того, экс-руководитель Управления Комитета "Х" в период с мая по декабрь 2018 года обвинялся в получении взятки от экс-руководителя ТОО "Б" в виде денежной суммы 35 013 881 тенге и иного имущества (автомашины) стоимостью 13 000 000 тенге.

Так же, Б. являясь экс-руководителем ТОО путем обмана и злоупотребления в период с августа 2018 года по апрель 2019 года похитил бюджетных средства в сумме 172 323 635 тенге, выделенные на строительство объектов: водозаборных сооружений и водопроводных сетей в районе Мясокомбината Аягоза, водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Копа и водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Ай.

Суд назначил экс-руководителю Управления Комитета 5 лет лишения свободы, экс-заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры получил 3 года лишения свободы, руководитель ТОО 7 лет лишения свободы, - сообщили в ведомстве.

Осужденные лишены пожизненного права занимать должности на государственной службе пожизненно.

Приговор не вступил в законную силу.