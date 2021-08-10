Даниал Ахметов возложил цветы к памятнику Абая в Усть-Каменогорске

10 августа в Казахстане отмечается День Абая - день великого мыслителя, поэта.

День рождения великого казахского поэта Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением правительства РК от 4 августа 2020 года.

Теперь ежегодно в этот день планируется во всех регионах Казахстана проводить духовно-просветительские мероприятия, возлагать цветы к памятнику Абая, организовывать челленджи по чтению его стихотворений.

В прошлом году масштабно отмечался юбилей поэта - 175-летие со дня рождения. В связи с пандемией коронавируса многие мероприятия проводились в онлайн-формате.

В этом году, несмотря на ограничения, с соблюдением всех санитарных норм, в Усть-Каменогорске аким области Даниал Ахметов, писатели-абаеведы, поэты и общественные деятели возложили цветы к памятнику Абая. В социальных сетях люди читают стихи, исполняют его кюи и делятся своими мыслями о том, какой вклад Абай Кунанбаев внес в развитие казахстанской культуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Danial Akhmetov (@danial.akhmetov.official)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Абай - духовный реформатор" назвал Абая лучшим путем к познанию себя и своего народа.

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Слова Абая никогда не устареют, они понятны и универсальны для всех людей на нашей планете. Его мысли и назидания, облаченные в совершенные формы поэзии и прозы, служат в качестве жизненного путеводителя и по сей день. Размышления о будущем своего народа, а также сострадание и любовь к людям - эти нравственные постулаты великого мыслителя чрезвычайно актуальны для сегодняшнего поколения граждан нашей страны. Новый этап возрождения национального самосознания и его адаптации к грядущим глобальным переменам в условиях независимости стал общенациональным приоритетом для нашего государства. Абай призывал быть выше собственных интересов, использовать опыт и знания для процветания нации. Такое понимание прогресса имеет непреходящее значение и для всего человечества. Для нас Абай - это лучший путь к познанию себя и своего народа. Нам досталось великое по содержанию наследие поэта, которое является духовной опорой нашего народа. Вступив в XXI век, мы вновь убеждаемся, что воззрения Абая соответствуют принципам гуманизма и не теряют своей духовной ценности для казахстанского общества, его единства и благополучия. Абай с удивительной проницательностью определил духовный, культурный, нравственный облик нации. В этом его величие. Мудрые слова назидания Абая останутся вечной нравственной опорой казахского народа, скрепляющей многие поколения в поисках национального кода как основы развития нации, - отметил Президент.

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День рождение Абая - праздничная дата не только на его Родине. Сегодня праздничные мероприятия проходят во всех регионах Казахстана и даже в других странах.

Праздничное мероприятие ко Дню Абая прошло в Узбекистане. Здесь была организована книжно-иллюстративная выставка "Творчество великого Абая". Посольство Республики Казахстан в Узбекистане представило читателям перевод на узбекский язык произведения "Қара сөз" ("Слова назидания").

Почитают и любят Абая и во Вьетнаме. Здесь 10 августа тоже особый день. В посольстве Казахстана еще в середине июля состоялась церемония вручения руководителю группы вьетнамских переводчиков Абая - Доан Зань Нгиепу благодарственного письма Президента РК Касым-Жомарт Токаева за вклад в развитие культурных связей между двумя народами.