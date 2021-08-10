Ветераны сферы здравоохранения Акмолинской области обратились с призывом к жителям региона

Совет ветеранов системы здравоохранения области обратился к акмолинцам с призывом защитить себя и своих близких и пройти вакцинацию, передает управление внутренней политики.

Как отметили в своем обращении ветераны, во всем мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 187 млн случаев заболевания. Всего от коронавируса скончались более 4 млн человек. За этим поистине ошеломляющим числом стоят имена, лица, улыбки, голоса родных, близких, коллег. Мы уже видим превышение всех рекордов по смертности.

Наш мир может справиться с этим вирусом только одним способом - действуя сообща. На сегодняшний день, кроме вакцинации, других эффективных способов борьбы с пандемией нет. Поэтому по всему миру развернулась программа массовой вакцинации, чтобы обуздать пандемию COVID-19, - говорится в обращении.

Ветераны здравоохранения подчеркивают, что ученые потратили десятки лет интеллектуального труда на разработку технологий, лежащих в основе вакцин против коронавируса. Эти технологии применялись в борьбе с эпидемией Эболы и лечении онкологических заболеваний. Благодаря огромным инвестициям ведущих стран мира, удалось очень качественно провести клинические испытания вакцин с участием сотен тысяч добровольцев, в результате которых были получены неопровержимые доказательства их безопасности и эффективности. Эти материалы опубликованы в открытой научной печати.

Однако, доверяя сомнительным непрофессиональным источникам, и отказавшись от вакцинации, некоторые люди не только подвергают смертельной опасности себя и близких, но и способствуют ухудшению коллективной защиты, росту заболеваемости и смертности, особенно - связанных с "дельта-штаммом" коронавируса.

Мы, ветераны здравоохранения, не можем оставаться в стороне. Мы призываем население не подвергать риску себя и своих близких и пройти вакцинацию. В большинстве случаев человек защищен прививкой от болезни, - призвали ветераны.

В своем обращении ветераны предоставили статистические данные, которые однозначно подтверждают данные мировой статистики.

С января этого года в условиях отделения КВИ Акмолинского центра фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева прошли лечение 1246 человек. Из этого числа только 24 человека были вакцинированы (1,9%). Если брать количество людей, получивших оба компонента вакцины, то их всего 10 (0,8%). Не менее красноречивы данные, полученные в инфекционном стационаре на базе многопрофильной областной больницы. За июль здесь было пролечено 315 человек, из них вакцинированных - всего 18 (5,7%). При этом среди заболевших вакцинированных нет ни одного смертельного случая. Что может быть красноречивее этих цифр! Мы обращаемся к каждому акмолинцу: защитите себя и своих близких! Не давайте вирусу COVID-19 дополнительных шансов на распространение! - заключили ветераны системы здравоохранения.