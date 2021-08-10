Руководители регионов должны быть открытыми в вопросах кормозаготовки - Карашукеев

В Министерстве сельского хозяйства прошло шестое заседание оперативного штаба по вопросам заготовки и обеспечения кормами фермеров. В ходе заседания исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что сотрудники министерства перечислят однодневную заработную плату для помощи фермерам, чьи хозяйства пострадали от засухи, передает zakon.kz.

Напомним, сложная обстановка сохраняется в Мангистауской области, которая больше остальных регионов пострадала от засухи и отсутствия кормов для животных.

Я попросил акимат Мангистауской области открыть специальный счет, на который все небезразличные граждане и коллективы Казахстана могли бы отправить свои пожертвования. Министерство сельского хозяйства приняло решение направить на помощь нуждающимся фермерам и личным подсобным хозяйствам Мангистауской области свою однодневную заработную плату. Думаю, в стороне не останутся и другие компании, - сказал Карашукеев.

На заседании штаба отметили, что волонтеры со всего Казахстана вносят неоценимый вклад для поддержки фермеров. Чтобы помочь им в логистике и многих других вопросах, Ербол Карашукеев предложил создать фонд помощи. Он попросил руководителей на местах активизировать работу по сбору средств, кормов и зернофуража.

Нам от вас нужны конкретные объемы собранных в эти фонды ресурсов с тем, чтобы уже сейчас продумывать логистику их доставки пострадавшим регионам. Прошу вас поддержать деятельность волонтерских организаций, которые по собственной инициативе уже поставили пострадавшим регионам 150 вагонов сена. На сегодняшний день в Аральский район Кызылординской области поставлено 15 вагонов сена, в Мангистаускую область – 135 вагонов. Общий объем должен составить 2 тыс. вагонов, - сказал глава Минсельхоза.

Министр также попросил поддержки у акиматов по организации погрузочно-разгрузочных работ на станциях и предоставлению волонтерам информации о количестве нуждающихся в помощи. В ведомстве также сообщили, что не ограничатся поддержкой волонтеров и пожертвованием однодневной зарплаты. Из резерва правительства пострадавшим регионам было выделено 1,9 млрд тенге. Выделенные деньги пойдут на удешевление кормов. Более того, на сегодняшний день в министерстве совместно с Мангистауской областью прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств в размере в 5,3 миллиарда тенге из бюджета для обеспечения кормом скота в зимнее время.

Подводя итоги сегодняшнего заседания штаба, прежде всего, хочу подчеркнуть, что ситуация на местах, несмотря на сложности, возникшие в результате засухи, в целом находится под контролем. В условиях отсутствия постоянной объективной информации от акиматов общественность вводится в заблуждение. Поэтому прошу руководителей регионов в этом вопросе быть максимально открытыми для общественности, постоянно информируя их о ходе заготовки кормов, о тех мерах, которые принимаются местными исполнительными органами в решении существующих проблем. Данные вопросы находятся на моем личном контроле, - заключил глава Минсельхоза Ербол Карашукеев.