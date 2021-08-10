Менеджера банка подозревают в оформлении кредита на клиентку в Актобе

10 августа 2021, 19:30
Фото: pixabay.com

28-летний кредитный консультант признался в содеянном и дал показания, передает zakon.kz.

Жительница Восточно-Казахстанской области обратилась в полицию после того, как получила уведомление из банка о просроченных платежах по кредитам. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что должником ее сделал один из сотрудников банка. Как установлено, в марте текущего года 28-летний кредитный консультант, находясь в магазине по продаже мобильных телефонов в Актобе, путем обмана оформил товарный кредит на потерпевшую, - сообщает пресс-служба МВД РК.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК "Мошенничество".


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