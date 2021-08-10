Из-за наплыва мигрантов Латвия ввела режим ЧП на границе

Глава МВД республики Мария Голубева заявила о том, "немедленно произойдет усиление пограничной безопасности", передает zakon.kz.

Чрезвычайное положение вступит в силу с 11 августа. Оно будет действовать до 10 ноября в Аугшдаугавском и Краславском краях, в Лудзе и Даугавпилсе.

Для помощи пограничникам, которые работают в усиленном режиме, будут привлечены вооруженные силы страны и государственная полиция. В этом году, сообщают местные издания, за незаконное пересечение восточной границы уже задержано 343 человека, - пишет "Российская газета".

Из текста правительственного документа следует, что заявления от лиц о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса не будут приниматься в подразделениях государственной пограничной охраны (ГПО) и других учреждениях, расположенных на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Национальным вооруженным силам в сотрудничестве с пограничниками и управлением по делам гражданства и миграции поручено обеспечить возможности размещения незаконных иммигрантов, а также лиц, подавших заявки на статус беженца или альтернативный статус. Все эти мероприятия, сообщают новостные порталы, планируется финансировать из средств государственного бюджета, уже выделенных учреждениям на соответствующие цели, а также из средств на непредвиденные расходы.

При необходимости, уточняют обозреватели, правительство не исключает возможности запроса международной помощи через механизм гражданской защиты Европейского союза, НАТО и других организаций.