Смертельное ДТП произошло в Шымкенте

В аварии погиб пассажир и еще трое человек пострадали, передает zakon.kz.

Смертельное ДТП произошло около двух часов ночи. Toyota Camry и ВАЗ-2114 столкнулись на пересечении проспекта Тауке Хана и улицы Байтурсынова. После мощного удара обе машины отбросило на тротуар. Водитель "Лады" врезался в основание рекламного щита, - пишет otyrar.kz.

Трое пострадавших госпитализированы, пассажир ВАЗ-2114 скончался по дороге в больницу.

На месте аварии работали сотрудники дорожной полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и врачи.

Ведется расследование.