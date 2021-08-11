Митинг в Литве перерос в беспорядки: протестующих разгоняют газом

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в столице Литвы у здания Сейма (парламента) против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Митинг у Сейма перерос в беспорядки. Участники протеста бросали в полицейских камни и бутылки с водой. Полиция применила слезоточивый газ. Есть пострадавшие, в том числе среди полицейских, - говорится в сообщении.

В здании Сейма по-прежнему находится часть депутатов, которым заблокировавшие выходы протестующие мешали его покинуть, и спикер Виктория Чмилите-Нильсен. В парламент прибыл генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. Всего в акции протеста, начавшейся в 10:00, приняли участие, по оценке полиции, около 4,5 тыс. человек. К вечеру у Сейма оставалось около 200 человек.

Протест был вызван намерением правительства с 13 сентября запретить непривившимся жителям пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Эти ограничения не будут действовать для тех, кто не сделал прививку, но получил, пройдя тест на коронавирус, так называемый паспорт возможностей, а также для переболевших инфекцией.

Свое решение кабинет мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании кабинета в среду.