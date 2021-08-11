Доктор рассказал, как избежать мочекаменной болезни

По словам врача, лучший способ предотвратить образование камней в почках — пить больше воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал онколог-уролог Ярослав Потапов.

Летом требуется увеличить объем потребляемой жидкости в полтора-два раза. Впрочем, о поддержании водного баланса в организме нужно помнить всегда: нехватка воды может стать причиной возникновения мочекаменной болезни, отметил врач. По его словам, к образованию песка, а затем и камней в почках ведут самые разные причины, и нехватка жидкости – одна из них.

Их много: метаболические, гормональные нарушения, особенности образа жизни человека, его питание – все это может стать причиной появления мочекаменной болезни. И одна из причин – это недостаточное потребление жидкости, – пояснил Ярослав Потапов.

Известна примерная среднесуточная норма потребления жидкости при отсутствии противопоказаний, продолжил специалист.

Для человека, у которого нет мочекаменной болезни и нет особой диеты, два-три литра воды в день – это норма, – уточнил врач.

Он отметил, что речь идет не только о воде, но и вообще о любой жидкости: чай, кофе, морс или суп – для водного баланса это не имеет особого значения.

В то же время, добавил Ярослав Потапов, некоторым нужно гораздо больше средней нормы жидкости – это люди, испытывающие значительные физические нагрузки, спортсмены.

Спортсмены, особенно те, кто занимается бодибилдингом, пьют по шесть-семь литров жидкости в сутки. Им необходимо повышенное потребление воды из-за особых диет, – рассказал врач в интервью радио Sputnik.