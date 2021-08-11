Карагандинского судью приговорили к 9 годам тюрьмы за взяточничество

10 августа в Караганде огласили приговор судье межрайонного экономического суда Карагандинской области Ержану Габдуллину, обвиняемому в получении взятки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Судью Габдуллина приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинениям в "мошенничестве" и "подстрекательстве к даче взятки", а юриста Кантер-Скрипкину — к трем годам по обвинению в "покушении на дачу взятки". Деньги, 10 тысяч евро и три миллиона тенге, которые были изъяты в ходе обыска в квартире судьи, изымаются в доход государства.

В отношении Габдуллина суд признал отягчающим обстоятельством нарушение принятой присяги и учел, что совершенные преступления подрывают авторитет судебной власти. В связи с чем суд посчитал справедливым назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы. В отношении Кантер-Скрипкиной суд учел ее чистосердечное раскаяние, помощь следствию, отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил три года лишения свободы. Оба осужденных пожизненно лишены права работать на государственной службе, — объяснил судья Саян Аккожин.

По данным обвинения, юрист Кантер-Скрипкина просила судью Габдуллина решить в судебной инстанции вопрос в пользу компании, интересы которой она представляла в суде, пытаясь оспорить итоги конкурса госзакупок по строительству арендного жилья. Обещая содействие в вынесении решения в пользу ТОО "Оливия" по гражданскому делу, находящемуся в производстве другого судьи, судья, как говорится в материалах дела, получил в качестве взятки 10 тысяч евро и три миллиона тенге.

Кантер-Скрипкина признала обвинение и заявила о раскаянии. Габдуллин же заявил, что не признает обвинения, и сообщил, что взял деньги у своей давней знакомой, подсудимой Кантер-Скрипкиной, для того, чтобы "она отстала и перестала названивать", и позже планировал вернуть их ей.