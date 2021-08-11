США призвали Китай участвовать в диалоге по контролю над ядерными вооружениями

Власти США считают важным, чтобы все ядерные державы, включая Китай, "говорили друг с другом" и участвовали напрямую в диалоге по контролю над ядерными вооружениями, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как заявил во вторник на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон призывает Пекин к взаимодействию "по практическим мерам по сокращению угрозы дестабилизирующей гонки вооружений и конфликта".

Я не буду высказывать свое мнение относительно ядерной доктрины КНР, я оставлю это им (властям КНР). То, что мы говорили, и, как мне кажется, то, что становится все более очевидным, так это то, что КНР создает более крупный и разнообразный ядерный арсенал, - сказал он.

Было отмечено, что Америка призывает Китай взаимодействовать с ними по практическим мерам по сокращению угрозы.

Мы считаем важным, <...> чтобы ядерные державы говорили друг с другом, чтобы мы напрямую участвовали в диалоге по нераспространению, чтобы обсуждать снижение [связанной с] ядерным [оружием] опасности и предотвращение просчетов. Мы призываем Пекин взаимодействовать с нами по практическим мерам по сокращению угрозы дестабилизирующей гонки вооружений и конфликта, - продолжил Прайс.

Он напомнил, что в конце июля в Женеве состоялся первый в 2021 году раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности.

Важно, чтобы ядерные державы - Китай, разумеется, в их числе - были открыты к профессиональному диалогу и обсуждению именно для того, чтобы снизить риски, связанные с этими вооружениями, - подытожил Прайс.