Мамин поручил усилить темпы вакцинации

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил всем регионам усилить темпы вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.

Важным способом выхода из пандемии остается вакцинация. В настоящее время всего вакцинировано более 5,9 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито около 4,5 млн человек. Но этого недостаточно. Необходимо усилить темпы вакцинации, особенно этот вопрос должны взять под контроль акимы Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей. Также во всех регионах нужно держать эпидситуацию на контроле, особое внимание - в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Карагандинской области, - сказал глава правительства.

Он также поручил активизировать работу мониторинговым группам. Население должно соблюдать ограничительные меры и масочный режим. По его словам, нарушители будут привлечены к ответственности.

Кроме того, было поручено расширить количество объектов, участвующих в Ashyq, что позволит продолжить работу в условиях пандемии. Сейчас количество участников проекта - 101 тыс.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что с начала августа отмечается замедление роста заболеваемости коронавирусом в Казахстане и стабилизация эпидситуации в Нур-Султане.

Тамила Языкова, Нур-Султан